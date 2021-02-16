Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова 

Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и артистом Сергеем Шнуровым начался еще весной прошлого года. Тогда лидер «Ленинграда» назвал продюсера «холеной моськой» и «прошелся» по его супруге Валерии. В ответ на это Пригожин отправил гневное сообщение Шнурову. В беседе с Sobesednik.ru Иосиф Пригожин, вызванный на допрос по иску Сергея Шнурова, раскрыл правду о его гонорарах.

«Я не понимаю, почему Шнуров не написал это заявление в прошлом году?! — возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Иосиф Пригожин. — Может, перед выборами в Госдуму, куда он стремится, решил словить хайп?! Вполне возможно. Вообще, мне непонятно, зачем он трогает меня. Я и забыл о нем уже, хотя он оскорбил мою семью. Не понимаю, почему ему все позволяется, почему его никогда никто не оштрафовал, например, за маты в общественном месте?! И такого человека продвигают в законодательный орган страны!»

— возмутился продюсер.

А на вопрос был ли Пригожин на допросе, продюсер ответил, что нет, поскольку сам Шнуров допрошен не был, а также назвал заработок артиста:

«А сейчас известно, что его заявление уже отклонено в связи с отсутствием состава преступления. Так что это дело выеденного яйца не стоит… Шнуров, который получает по 200 тысяч долларов за один корпоратив, называет меня «холеной моськой»! Поимел бы совесть!».

Пригожин также поделился, что думает о том, чтобы подать в суд на лидера «Ленинграда».