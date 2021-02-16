Иосиф Пригожин озвучил заработок Сергея Шнурова 

«Я не понимаю, почему Шнуров не написал это заявление в прошлом году?! — возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Иосиф Пригожин. — Может, перед выборами в Госдуму, куда он стремится, решил словить хайп?! Вполне возможно. Вообще, мне непонятно, зачем он трогает меня. Я и забыл о нем уже, хотя он оскорбил мою семью. Не понимаю, почему ему все позволяется, почему его никогда никто не оштрафовал, например, за маты в общественном месте?! И такого человека продвигают в законодательный орган страны!»
«А сейчас известно, что его заявление уже отклонено в связи с отсутствием состава преступления. Так что это дело выеденного яйца не стоит… Шнуров, который получает по 200 тысяч долларов за один корпоратив, называет меня «холеной моськой»! Поимел бы совесть!».