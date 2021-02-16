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Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева 

Стелла Шмель 45 минут назад
Светлана Лазарева была популярной российской певицей в девяностые годы.
Сначала артистка выступала в составе музыкальной группы "Женсовет", затем решила заняться сольной карьерой. Настоящая слава к Лазаревой пришла после выпуска первого сольного альбома "Давай поженимся" в 1990 году.
Ее песни моментально становились хитами и хоть одну, но точно слышал каждый: "Желтые кораблики", "Возвращайся домой", "Лавочка", "Мой чужой", "Блюдечки-тарелочки" и другие.
Ролик расскажет, чем сейчас занимается Светлана Лазарева.
Ранее "Рамблер" писал, что Жуков рассказал о борьбе с болезнью.
Звёзды , Видео , Светлана Лазарева
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