Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева 

Светлана Лазарева была популярной российской певицей в девяностые годы.

Сначала артистка выступала в составе музыкальной группы "Женсовет", затем решила заняться сольной карьерой. Настоящая слава к Лазаревой пришла после выпуска первого сольного альбома "Давай поженимся" в 1990 году.

Ее песни моментально становились хитами и хоть одну, но точно слышал каждый: "Желтые кораблики", "Возвращайся домой", "Лавочка", "Мой чужой", "Блюдечки-тарелочки" и другие.

Ролик расскажет, чем сейчас занимается Светлана Лазарева.