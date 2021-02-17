Сын Михаила Боярского Сергей в беседе с РИА Новости рассказал о состоянии отца. По словам депутата Госдумы, артиста выпишут из больницы в среду, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Во вторник сообщалось, что музыкант был госпитализирован в Санкт-Петербурге. По данным нескольких региональных СМИ, Боярский был госпитализирован с высокой температурой и слабостью, но экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.
"Все в порядке, еще вчера все было хорошо. Сегодня должен быть дома. Это не COVID. Его жизни и здоровью ничего не угрожает",
— обнадежил сын артиста.
Двоюродная сестра Боярского, Екатерина, также рассказала "Комсомольской правде", что актер уже просится домой:
"Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Хмельницкую экстренно госпитализировали с коронавирусом.