Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше 

Многие люди боятся стареть из-за того, что думают — возраст отбирает всю привлекательность и харизму. На самом деле на примере звезд можно доказать, что они с годами стали выглядеть только лучше.

Женщины начинают выглядеть гораздо благороднее, а мужчинам седина и борода придает мужественности. Среди примеров есть не только зарубежные знаменитости, например, Сальма Хайек Джордж Клуни , но и российские популярные личности тоже с возрастом стали выглядеть только лучше.

Конечно, знаменитости располагают большими ресурсами для того, чтобы поддерживать себя в форме. Однако часто весомую роль играет генетика и поддержание здорового образа жизни.