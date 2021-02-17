Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше 

Многие люди боятся стареть из-за того, что думают — возраст отбирает всю привлекательность и харизму. На самом деле на примере звезд можно доказать, что они с годами стали выглядеть только лучше.
Женщины начинают выглядеть гораздо благороднее, а мужчинам седина и борода придает мужественности. Среди примеров есть не только зарубежные знаменитости, например, Сальма Хайек и Джордж Клуни, но и российские популярные личности тоже с возрастом стали выглядеть только лучше.
Конечно, знаменитости располагают большими ресурсами для того, чтобы поддерживать себя в форме. Однако часто весомую роль играет генетика и поддержание здорового образа жизни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Боярского рассказал о состоянии артиста.