Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера 

Первая встреча супругов прошла в Театре имени Маяковского, где Дарья играла в спектакле «Любовь глазами сыщика», а бизнесмен пришел на постановку вместе с ее друзьями.

6/6 Первая встреча супругов прошла в Театре имени Маяковского, где Дарья играла в спектакле «Любовь глазами сыщика», а бизнесмен пришел на постановку вместе с ее друзьями.

Актриса рассказала, что они познакомились летом 2013 года, когда предприниматель уже был вдовцом.

5/6 Актриса рассказала, что они познакомились летом 2013 года, когда предприниматель уже был вдовцом.

По словам Поверенновой, они с возлюбленным шли к замужеству почти 8 лет.

4/6 По словам Поверенновой, они с возлюбленным шли к замужеству почти 8 лет.

Избранник звезды построил не только карьеру предпринимателя, но и был заместителем мэра Москвы. Сейчас Шаронов входит в группу совета директоров нескольких крупных российских компаний.

3/6 Избранник звезды построил не только карьеру предпринимателя, но и был заместителем мэра Москвы. Сейчас Шаронов входит в группу совета директоров нескольких крупных российских компаний.

День святого Валентина стал особенным для актрисы Дарьи Поверенновой. Звезда вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова.

2/6 День святого Валентина стал особенным для актрисы Дарьи Поверенновой. Звезда вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова.

Актриса поделилась историей первой встречи с супругом.

День святого Валентина стал особенным для актрисы Дарьи Поверенновой . Звезда вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова . Избранник звезды построил не только карьеру предпринимателя, но и был заместителем мэра Москвы. Сейчас Шаронов входит в группу совета директоров нескольких крупных российских компаний.

По словам Поверенновой, они с возлюбленным шли к замужеству почти 8 лет. Актриса рассказала, что они познакомились летом 2013 года, когда предприниматель уже был вдовцом.

Первая встреча супругов прошла в Театре имени Маяковского, где Дарья играла в спектакле «Любовь глазами сыщика», а бизнесмен пришел на постановку вместе с ее друзьями.

«Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов такой красоты, каких я в жизни не видела! Ну а дальше — совместные посиделки дома, разговоры до утра, смех, шампанское, шутки, песни под гитару…» — делится Повереннова.