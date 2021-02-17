Пригожин: «Заберите ногу, руку, но верните способность дышать»

Пригожин заразился новым "британским" штаммом SARS-CoV-2 на отдыхе в Дубае. Его госпитализировали, но в больнице его состояние начало ухудшаться: поражение легких достигло 60%.

По словам продюсера, он прошел через ад:

«Просил, мол, заберите у меня ногу, руку, но верните способность дышать. Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен — ни вправо, ни влево, ни в туалет, ни побриться, ни помыться. Был цитокиновый шторм, капали "Актемр". Потом кололи дважды в день одни препараты, вливали через капельницы другие, плюс антибиотики, плазма — это помогло. Давали по 15 литров кислорода в день. Но когда стало чуть лучше, врачи потребовали, чтобы я начал дышать сам, хоть и с трудом: потому что к этим баллонам привыкаешь, и они разрушают легкие — те становятся похожи на требуху».

@prigozhin_iosif

Сейчас Иосиф Пригожин продолжает бороться с последствиями заболевания. По прогнозам врачей, восстановление займет от нескольких недель до пары месяцев:

«Осталась слабость, кашель, не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком. Делаю дыхательную гимнастику ежедневно, принимаю лекарства, все как прописали врачи. КТ часто проводить нельзя, но поражение легких еще остается».

Пригожин уже выходил из дома и ездит по делам, но встречается только с теми, кто уже переболел или сделал вакцину: