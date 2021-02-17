«Готова упасть в обморок»: Семенович объяснила, почему не участвует в телешоу

Певица Анна Семенович рассказала, почему она не принимает участие в телевизионных шоу, где есть жюри. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
По словам артистки, ей с детства не нравится, когда ее кто-то судит.
"Я скажу так: у меня аллергия на судейство! Меня с самого детства судили на соревнованиях — сначала в профессиональном спорте, потом в ледовых шоу. Радости и счастья мне это никогда не приносило. Когда я, с замиранием сердца жду оценки, я готова упасть в обморок от стресса!" — рассказала Анна Семенович.
Кроме того, часто певица сталкивалась с несправедливостью в свой адрес:
"Сколько раз после соревнований я плакала в подушку от обиды и разочарования! И вот настал момент, когда я сказала себе: стоп, хватит это терпеть. Я хочу наслаждаться жизнью, а не ждать эти фальшивые оценки".
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