«Собрал вещи и снял квартиру»: Укупник раскрыл причины развода

Певец Аркадий Укупник рассказал, почему ему пришлось развестись со своей первой женой. Об этом он рассказал в студии "Судьба человека". Артист рассказал, что его первую супругу звали Ольга. Он встретил ее в синагоге и сразу влюбился. Все завертелось очень быстро, сыграли свадьбу и стали вместе жить. Вскоре родился ребенок. До определенной поры все шло прекрасно, но потом взаимопонимание пропало.

"В какой-то момент я собрал вещи и снял квартиру. Был у нас скандал. Пришла ее мама. Что-то у меня надломилось тогда внутри. Какая-то трещина случилась. Сыну было всего годика два, когда мы приняли решение расстаться",

— рассказал Аркадий Укупник.