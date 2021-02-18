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«Я собрал вещи и снял квартиру»: Укупник раскрыл причины развода с первой женой 

Стелла Шмель 2 часа назад
«Собрал вещи и снял квартиру»: Укупник раскрыл причины развода
Фото: globallookpress.com
Певец Аркадий Укупник рассказал, почему ему пришлось развестись со своей первой женой. Об этом он рассказал в студии "Судьба человека". Артист рассказал, что его первую супругу звали Ольга. Он встретил ее в синагоге и сразу влюбился. Все завертелось очень быстро, сыграли свадьбу и стали вместе жить. Вскоре родился ребенок. До определенной поры все шло прекрасно, но потом взаимопонимание пропало.
"В какой-то момент я собрал вещи и снял квартиру. Был у нас скандал. Пришла ее мама. Что-то у меня надломилось тогда внутри. Какая-то трещина случилась. Сыну было всего годика два, когда мы приняли решение расстаться",
— рассказал Аркадий Укупник.
Ранее "Рамблер" писал, что Макеева оправдалась за избранника, оказавшегося многодетным отцом.
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Звёзды , Аркадий Укупник
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