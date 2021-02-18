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Актер Алексей Панин расплакался во время интервью 

Мария Грибова 2 часа назад
Актер Алексей Панин расплакался во время интервью
Фото: РИА Новости
В начале января актер Алексей Панин похоронил свою мать. И спустя некоторое время на телеканале НТВ вышло интервью с участием актера о трагическом событии. И у зрителей сложилось ощущение, что организацией траурных мероприятий занимался актер Никита Джигурда, а сам Панин только устраивал скандалы. Актер решил прояснить ситуацию в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!».
Актер рассказал, что когда умерла мама, он был в Испании. И поскольку самолеты в Россию летали только один раз в неделю, он успел добраться домой лишь на четвертый день после смерти матери. На этих словах Панин заплакал.

«Я не играю сейчас»,

— объяснил свои эмоции актер.
Актер отметил, что, когда ему на НТВ задали вопрос, кто занимался похоронами, он рассказал о близких и жене, но их имена так и не прозвучали на шоу.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Меньшова рассказала об унизительном интервью с Максаковой.
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Звёзды , Никита Джигурда , Алексей Панин , НТВ
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