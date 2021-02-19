Что известно о разводе и новой жене Ивлева 

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев известен многим благодаря шоу "Адская кухня" и "На ножах". Он стал медийной личностью, поэтому за его личной жизнью следят многие.

Ивлиев был женат на женщине, которая родила ему двоих детей, но в летом 2020 года стало известно о его разводе. В качестве причины его бывшая супруга назвала измены шеф-повара, но он заявил, что это слухи.

При этом, спустя два месяца после развода он сделал предложение девушке, которая на 18 лет младше него. Ей оказалась блогер Лера Куденкова. Влюбленные сыграли свадьбу 14 февраля 2021 года.