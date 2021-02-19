Новоиспеченная жена Ивлева пожаловалась на травлю их семьи 

Новая жена известного российского ведущего и шеф-повара Константина Ивлева рассказала о своем браке. Об этом сообщает издание Starhit.

По словам девушки, на нее обрушилась негатив и травля в Сети. Все дело в том, что отношения с Валерией Куденковой начались в тайне от жены Ивлева, а узаконили их спустя два месяца после развода шеф-повара.

«Много комментариев с подвывертом. Людей волнует брачный договор, не боюсь ли я сгореть в аду и хожу ли в церковь. Волнуются люди», — отметила девушка.

При этом Куденкова заявила, что все равно отвечает подписчикам. Одним из интересующих публику вопросов стала разница в возрасте между ней и Ивлевым.

«Я не ощущаю разницу в возрасте. Люди выбирают друг друга по интересам, образу жизни и уровню сознания! Нам очень хорошо вместе. Это главное», — подчеркнула супруга ведущего.

Также девушка назвала свой рецепт крепких отношений.