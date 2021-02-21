10 российских звезд, выросших в бедности 

Многим кажется, что у современных знаменитостей всегда была безоблачная богатая жизнь. Однако, оказывается, звезды, которых знает и любит вся Россия, когда-то переживали очень трудные времена.

Причем среди звезд, оказавшихся в юности в сложных финансовых и семейных обстоятельствах немало шикарных красавиц, которые сейчас ассоциируются у зрителей лишь с красивой жизнью. Смотрите видео, чтобы узнать о десяти российских знаменитостях, которые выросли в бедности.