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10 российских звезд, выросших в бедности 

Диана Товсепова 2 часа назад
Многим кажется, что у современных знаменитостей всегда была безоблачная богатая жизнь. Однако, оказывается, звезды, которых знает и любит вся Россия, когда-то переживали очень трудные времена.
Причем среди звезд, оказавшихся в юности в сложных финансовых и семейных обстоятельствах немало шикарных красавиц, которые сейчас ассоциируются у зрителей лишь с красивой жизнью. Смотрите видео, чтобы узнать о десяти российских знаменитостях, которые выросли в бедности.
Ранее "Рамблер" рассказывал о двойниках мировых звезд, которые нашлись в разных концах света.
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