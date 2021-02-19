Сергей Жигунов остался без квартиры 

По данным издания, в 2017 году Жигунов взял в кредит 36 миллионов рублей на кинопроизводство. Актер с супругой Верой выступили поручителями по займу и заложили свою недвижимость: четыре земельных участка, дом, баню, гараж и две квартиры.

Задолженности не удалось закрыть, поэтому Никулинский суд Москвы постановил забрать имущество актера.

Актер уже лишился участка за городом и квартиры на Мосфильмовской. Пока что долг остается непогашенным — Жигунов еще должен 12,3 миллиона рублей и исполнительский сбор размером в 2,7 миллиона.