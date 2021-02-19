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Сергей Жигунов остался без квартиры 

Стелла Шмель 2 часа назад
Сергей Жигунов остался без квартиры
Фото: РИА Новости
Российский актер Сергей Жигунов остался без квартиры. Это случилось из-за долгов, сообщает "Московский комсомолец".
По данным издания, в 2017 году Жигунов взял в кредит 36 миллионов рублей на кинопроизводство. Актер с супругой Верой выступили поручителями по займу и заложили свою недвижимость: четыре земельных участка, дом, баню, гараж и две квартиры.
Задолженности не удалось закрыть, поэтому Никулинский суд Москвы постановил забрать имущество актера.
Актер уже лишился участка за городом и квартиры на Мосфильмовской. Пока что долг остается непогашенным — Жигунов еще должен 12,3 миллиона рублей и исполнительский сбор размером в 2,7 миллиона.
Ранее "Рамблер" писал, что новоиспеченная жена Ивлева пожаловалась на травлю их семьи.
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