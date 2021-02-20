От продавщицы на рынке до бизнес-империи: чем живет Рианна 

Имя Рианны уже несколько лет не ассоциируется с музыкой, так как певица занимается бизнесом. Сейчас она построила целую империю и продает нижнее белье и косметику. Ее бизнес сделал ее самой богатой женщиной в мире музыки. 20 февраля ей исполняется 33 года. "Рамблер" рассказывает, как обычная девочка из Барбадоса стала одной из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе.

Рианна начала петь, когда ей было семь. Она росла в Барбадосе и на нее сильно повлияло регги. Кроме того, у девочки было тяжелое детство: ее отец был зависим от запрещенных веществ, а ей приходилось продавать вещи на рынке самостоятельно. Среднюю школу она бросила и решила заниматься музыкальной карьерой.

На протяжении нескольких лет девушка пыталась пробиться в музыкальную индустрию, но ей это удалось только в 2005 году. Ее карьера стремительно понеслась вверх и уже в 2008 году она получила "Грэмми". За всю свою карьеру певица собрала девять статуэток.

С 2018 года Рианна не занималась музыкой. Она обещала выпустить альбом, но релиз так и не состоялся. Поклонники предполагают, что Рианна углубилась в бизнес, так как она открыла свой бренд.