Актрисы, которые вышли замуж за богатых мужчин 

Среди российских актрис немало таких, кто стал женой миллионера.

Дарья Повереннова совсем недавно связала себя узами брака с Андреем Шароновым . Мужчина является президентом московской школы управления «Сколково». Также Андрей председатель совета директоров в одной нефтяной компании.

Молодая актриса Юлия Хлынина в прошлом году вышла замуж за своего возлюбленного. Им оказался миллионер Алексей Милевский — инвестиционный директор Mail.ru Group

Ирина Медведева, больше известна, как актриса из «6 кадров». Её жизнь перевернулась после знакомства с французским миллионером. Пару познакомили общие друзья. Вскоре они поженились и Ирина родила сына.

Актриса уже на протяжении многих лет любит одного мужчину. Екатерина Гусева вышла замуж за перспективного бизнесмена Владимира Абашкина . Сейчас он руководитель в собственной художественно-производственной фирме.

Крюкова была замужем не один раз. И каждый из мужей был очень состоятельным. Однако настоящую гармонию Евгения нашла именно с влиятельным бизнесменом Сергеем Гляделкиным.

Актриса связала свою жизнь с израильским бизнесменом Надавом Ольганом. Анастасия переехала на Родину супруга в Израиль. В кино девушка больше не снимается. Сейчас Цветаева занимается производством ювелирных украшений.