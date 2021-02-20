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Актрисы, которые вышли замуж за богатых мужчин 

New Magazine 2 часа назад
Среди российских актрис немало таких, кто стал женой миллионера.

Дарья Повереннова

Дарья Повереннова совсем недавно связала себя узами брака с Андреем Шароновым. Мужчина является президентом московской школы управления «Сколково». Также Андрей председатель совета директоров в одной нефтяной компании.

Юлия Хлынина

Молодая актриса Юлия Хлынина в прошлом году вышла замуж за своего возлюбленного. Им оказался миллионер Алексей Милевский — инвестиционный директор Mail.ru Group.

Ирина Медведева

Ирина Медведева, больше известна, как актриса из «6 кадров». Её жизнь перевернулась после знакомства с французским миллионером. Пару познакомили общие друзья. Вскоре они поженились и Ирина родила сына.

Екатерина Гусева

Актриса уже на протяжении многих лет любит одного мужчину. Екатерина Гусева вышла замуж за перспективного бизнесмена Владимира Абашкина. Сейчас он руководитель в собственной художественно-производственной фирме.

Евгения Крюкова

Крюкова была замужем не один раз. И каждый из мужей был очень состоятельным. Однако настоящую гармонию Евгения нашла именно с влиятельным бизнесменом Сергеем Гляделкиным.

Анастасия Цветаева

Актриса связала свою жизнь с израильским бизнесменом Надавом Ольганом. Анастасия переехала на Родину супруга в Израиль. В кино девушка больше не снимается. Сейчас Цветаева занимается производством ювелирных украшений.
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Звёзды , Фото , Дарья Повереннова , Екатерина Гусева , Евгения Крюкова , Владимир Абашкин , Юлия Хлынина , Андрей Шаронов , Ирина Медведева , Анастасия Цветаева , Mail.ru Group
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