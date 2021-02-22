Вуди Аллен отреагировал на фильм с обвинениями в свой адрес 

Вуди Аллен и его супруга Сун-и Превен отреагировали на выход фильма с обвинениями в адрес режиссера. Заявление от их представителя опубликовано в издании Deadline.

В нем представитель Аллена опровергает обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие в документальном фильме HBO «Аллен против Фэрроу».

«Этих документалистов не интересовала правда. Они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их помощниками, ради грязной работы, пронизанной ложью. К Вуди и Сун-и обратились менее двух месяцев назад, им дали всего несколько дней на ответ. Конечно, они отказались отвечать»,

— говорится в заявлении.