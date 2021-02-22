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Вуди Аллен отреагировал на фильм с обвинениями в свой адрес 

Мария Грибова 1 час назад
Вуди Аллен отреагировал на фильм с обвинениями в свой адрес
Фото: РИА Новости
Вуди Аллен и его супруга Сун-и Превен отреагировали на выход фильма с обвинениями в адрес режиссера. Заявление от их представителя опубликовано в издании Deadline.
В нем представитель Аллена опровергает обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие в документальном фильме HBO «Аллен против Фэрроу».

«Этих документалистов не интересовала правда. Они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их помощниками, ради грязной работы, пронизанной ложью. К Вуди и Сун-и обратились менее двух месяцев назад, им дали всего несколько дней на ответ. Конечно, они отказались отвечать»,

— говорится в заявлении.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Боня заявила, что могла бы стать депутатом Госдумы.
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