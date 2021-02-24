Ещё
Далее:
Читайте также:

«Всю ночь тошнило»: Дава опубликовал видео после операции 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Певец и видеоблогер Давид Манукян перенес операцию. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте, на котором еле говорит.
Дава показал себя с перевязанной головой на фоне больничной палаты. Что именно с ним произошло и что ему прооперировали, он не рассказал.

"Вчера была операция. Все прошло хорошо. Люблю. Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь тошнило, но ничего, нормально. Прорвемся с вами", — сказал Манукян.

На днях завершился проект "Танцы со звездами". 27-летний блогер занял в нем второе место, уступив Сергею Лазареву.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве.
Звёзды , Видео , Сергей Лазарев , Давид Манукян , Дрю Бэрримор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
02:59
Куда пропала певица из 90-х Светлана Лазарева
Звёзды
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение