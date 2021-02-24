«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции

Певец и видеоблогер Давид Манукян перенес операцию. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте, на котором еле говорит.
Дава показал себя с перевязанной головой на фоне больничной палаты. Что именно с ним произошло и что ему прооперировали, он не рассказал.
"Вчера была операция. Все прошло хорошо. Люблю. Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь тошнило, но ничего, нормально. Прорвемся с вами", — сказал Манукян.
На днях завершился проект "Танцы со звездами". 27-летний блогер занял в нем второе место, уступив Сергею Лазареву.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дрю Бэрримор рассказала о проведенном в психбольнице детстве.