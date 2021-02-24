Звезды, которых ловили на нудистских пляжах 

Ради идеального загара многие люди предпочитают загорать без одежды. Однако это мало кого волнует, если речь идет о простых людях. На них покосятся, осудят и пойдут дальше. Другое дело — мировые знаменитости.

Известных людей часто преследуют фотографы и журналисты. Особенно на отдыхе. Все хотят увидеть, как на самом деле выглядят знаменитые актрисы, модели и певицы без косметики и одежды. Иногда они попадаются и на нудистах пляжах, что особенно выгодно для фотографов, так как за подобные снимки они получают большие деньги.