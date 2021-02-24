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Короткова впервые прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Бывшая звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП, которое случилось в октябре 2020 года. Девушка сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода на Кутузовском проспекте.
Как рассказала Короткова в интервью журналу Tatler, после аварии она не могла есть и спать:

"Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария".

Девушка "отрезала себя от внешнего мира" и не выходила из дома. По словам Виктории Коротковой, ей понадобилась помощь психолога:

"Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде".

Теперь за руль автомобиля звезда "Холостяка" не садится. Ее возит личный водитель.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Дава опубликовал видео после операции.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Виктория Короткова
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