Бывшая звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые высказалась о смертельном ДТП, которое случилось в октябре 2020 года. Девушка сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода на Кутузовском проспекте.

Как рассказала Короткова в интервью журналу Tatler , после аварии она не могла есть и спать:

"Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария".

Девушка "отрезала себя от внешнего мира" и не выходила из дома. По словам Виктории Коротковой, ей понадобилась помощь психолога:

"Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде".

Теперь за руль автомобиля звезда "Холостяка" не садится. Ее возит личный водитель.