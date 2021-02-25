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Ахеджакова воюет с бывшим мужем 

Даня Виттиг 2 часа назад
Ахеджакова воюет с бывшим мужем
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"
Сначала Лию Ахеджакову донимали мошенники, которые писали гадости от ее лица в Сети, теперь — бывший муж. Об этом сообщает Собеседник.ru.
С бывшим мужем Борисом Кочейшвили звезда развелась более 20 лет назад, но он до сих пор прописан в ее московской квартире. Теперь мужчина женился и актриса решила, что новая жена должна забрать его вместе с пропиской.
Однако художник не торопится выписываться из квартиры. Лия не стала долго ждать и обратилась в суд. И хотя на первое заседание муж не явился, актриса хочет как можно скорее выписать бывшего из квартиры.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Жигунов остался без квартиры.
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Звёзды , Лия Ахеджакова , Борис Кочейшвили
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