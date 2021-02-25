Ивлев объяснил желание обвенчаться с 28-летней девушкой 

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, что его второй брак с 28-летней Валерией Куденковой будет последним. В YouTube-интервью Алене Жигаловой он объяснил, почему решил венчаться.
«Это мое первое венчание и лишний раз утверждение для самого себя и перед богом, что я нашел ту самую женщину. И что хочу остановиться»,
— признался Ивлев.
Он также отметил, что его не пугает публичность свадьбы и то, что церемонию записывали для шоу на телеканале «Пятница!». Свадьба Константина и Валерии состоялась 14 февраля.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ахеджакова воюет с бывшим мужем.