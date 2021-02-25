Худоба Юдашкина на новом фото привлекла внимание фанатов 

Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала новое фото с мужем и удивила поклонников. Снимком она поделилась на личной странице в Instagram.

По мнению фанатов, 57-летний Юдашкин выглядит слишком худым. Они предположили, что это связано с онкологическим заболеванием. В связи с чем подписчики пожелали дизайнеру здоровья в комментариях.

@marinayudashkina

Напомним, что в 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак пищевода. В результате заболевания модельер лишился почки и половины легкого.