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Худоба Юдашкина на новом фото привлекла внимание фанатов 

Мария Грибова 2 часа назад
Худоба Юдашкина на новом фото привлекла внимание фанатов
Фото: РИА Новости
Супруга российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина опубликовала новое фото с мужем и удивила поклонников. Снимком она поделилась на личной странице в Instagram.
По мнению фанатов, 57-летний Юдашкин выглядит слишком худым. Они предположили, что это связано с онкологическим заболеванием. В связи с чем подписчики пожелали дизайнеру здоровья в комментариях.
@marinayudashkina
Напомним, что в 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак пищевода. В результате заболевания модельер лишился почки и половины легкого.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Instagram Тюльпановой появилось странное сообщение.
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