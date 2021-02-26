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Алибасов влюбился в девушку-реабилитолога из Донецка 

Даня Виттиг 3 часа назад
Алибасов влюбился в девушку-реабилитолога из Донецка
Фото: @alibasov_nana
Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова заявил, что его звездный отец вновь влюбился. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Во время лечения в больнице Калининграда Алибасов встретил девушку-реабилитолога.
По словам сына, врач родом из Донецка. К сожалению, девушка оказалась замужем.

«Папа выздоравливает и мечтает больше не думать о Шукшиной. Теперь влюбился в реабилитолога, а она замужем».

Сам Бари Алибасов отметил, что ему великолепно была проведена операция на ноге. Никакой боли он сейчас не испытывает. Однако продолжает терять память.
Ранее "Рамблер" сообщал о прогрессирующей болезни Алибасов.
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