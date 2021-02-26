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Выгульщика собак Леди Гаги расстреляли ради похищения ее бульдогов 

WMJ.ru 1 час назад
Воры увезли двух питомцев. Певица обещает полмиллиона долларов тому, кто поможет вернуть ее собак.
Пока Леди Гага снимается в фильме Ридли Скотта «Гуччи» в Риме, в Голливуде рядом с ее домом разыгралась настоящая трагедия. Отправившийся около 10 часов вечера на прогулку выгульщик ее собак Райан Фишер так и не вернулся: мужчину застрелили неизвестные. Целью преступников были трое бульдогов знаменитости, с которыми гулял Фишер. Убийцы схватили двух собак, третьему питомцу удалось сбежать, а догонять его злоумышленники не стали, так как, видно, события пошли не по плану.
Как сообщает TMZ, преступление попало на видео — его записала камера на ограде соседнего владения. На кадрах видно, как белый седан (предположительно марки «Ниссан») резко тормозит возле Фишера. Двое вооруженных преступников выскакивают из авто и, угрожая выгульщику оружием, приказывают сдаться. Фишер вместо этого начинает звать на помощь и зовет одну из убежавших собак. В этот момент в него стреляют, и пуля попадает в грудь. Хватая пару собак, убийцы скрываются с места происшествия.
Раненного мужчину спасти не удалось, он умер до приезда врачей. Полиция ведет расследование. По сведениям издания, Леди Гага уже объявила о том, что готова заплатить полмиллиона долларов тому, чья помощь приведет к поимке бандитов и возвращению собак.
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Звёзды , Фото , Скотт Ридли , Стефани Джерманотта
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