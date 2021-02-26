«Кто в это верит?»: Давид Манукян об «избиении» Ольги Бузовой 

Блогер и певец сейчас реабилитируется после операции. Давид Манукян провел прямой эфир в Instagram, где ответил на вопрос, избивал ли он свою бывшую возлюбленную певицу и телеведущую Ольгу Бузову

«Неужели остались еще те, кто в это верит?»

Как отметил Дава, сейчас он стремительно выздоравливает по хирургического вмешательства. Однако точную причину госпитализации он называть пока не торопится. Манукян заявил, что операция была плановой и серьезного повода для беспокойства о его здоровье нет.