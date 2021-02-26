Ещё
Далее:
Читайте также:

«Кто в это верит?»: Давид Манукян об «избиении» Ольги Бузовой 

Даня Виттиг 2 часа назад
«Кто в это верит?»: Давид Манукян об «избиении» Ольги Бузовой
Фото: depositphotos.com
Блогер и певец сейчас реабилитируется после операции. Давид Манукян провел прямой эфир в Instagram, где ответил на вопрос, избивал ли он свою бывшую возлюбленную певицу и телеведущую Ольгу Бузову.

«Неужели остались еще те, кто в это верит?»

Как отметил Дава, сейчас он стремительно выздоравливает по хирургического вмешательства. Однако точную причину госпитализации он называть пока не торопится. Манукян заявил, что операция была плановой и серьезного повода для беспокойства о его здоровье нет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что говорит Бузова о расставании с Давой.
Видео дня. Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды , Давид Манукян , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
10:40
Звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение