«Изображает покойную»: Миро заподозрила бывшую жену Аршавина в обмане 

"Ну а как помереть, если выгоняют из дома, который оформлен на маму футболиста? Логика Чипсоедовича прямая: развелись —выметайся. Имеет право. Логика же Алисы совершенно другая: первый бывший муж оставил, кажется, дом в Испании? Тогда почему второй бывший не согласен оставить особняк в России. Нужно бороться. А как? Необходимо вызвать к себе больше сочувствия".