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«Изображает покойную»: Миро заподозрила бывшую жену Аршавина в обмане 

Даня Виттиг 1 час назад
«Изображает покойную»: Миро заподозрила бывшую жену Аршавина в обмане
Фото: @arshavina_alisia__mb
Скандальный светский блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, связанную с госпитализацией бывшей жены Андрея Аршавина.
По мнению Миро, Алиса Аршавина пытается вызвать жалость, так как боится потерять имущество. Блогер уверена, что информация о тяжелой болезни женщины — обман.

"Ну а как помереть, если выгоняют из дома, который оформлен на маму футболиста? Логика Чипсоедовича прямая: развелись —выметайся. Имеет право. Логика же Алисы совершенно другая: первый бывший муж оставил, кажется, дом в Испании? Тогда почему второй бывший не согласен оставить особняк в России. Нужно бороться. А как? Необходимо вызвать к себе больше сочувствия".

Напомним, что Наталия Сарычева опубликовала фото дочери Алисы Аршавиной и сопроводила его тревожным сообщением.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — написала женщина.

Ранее "Рамблер" сообщал, что известно о состоянии Аршавиной.
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Звёзды , Андрей Аршавин , Алиса Аршавина , Лена Миро
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