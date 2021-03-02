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Экс-жених Бузовой погасил миллионный долг после расставания с ней 

Диана Товсепова 3 часа назад
Экс-жених Бузовой погасил миллионный долг после расставания с ней
Фото: Соцсети
Блогер Давид Манукян, бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, погасил миллионный долг после расставания с ней. Об этом рассказал ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Новосибирской области Андрей Семенов изданию "Комсомольская правда".
Так, Дава исчез из базы судебных приставов, в которой числился еще месяц назад.

"Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена", — объяснил Семенов.

Одна из риелторов, которой блогер должен был деньги рассказала, что сейчас проверяется, вся ли предписанная судом сумма поступила. По ее словам, разбирательства с певцом еще не закончены.

"Еще одно дело у нас рассматривается в суде в Московской области", — отметила она.

Еще в январе выяснилось, что Манукян задолжал крупную сумму денег, а на его имущество наложили арест. Так, в конце 2015 года Манукян в качестве застройщика заключил договоры с двумя риелторами, получив от них более миллиона рублей за квартиру в строящемся доме. Вопреки условиям заключенной сделки, доступ к объекту инвесторы так и не получили. По словам риелторов, Давид отказывался от встреч и не отвечал на звонки. Позже выяснилось, что квартира была перепродана другому человеку.
Ранее "Рамблер" сообщал о главной причине расставания Манукяна и Бузовой.
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Звёзды , Давид Манукян , Андрей Семенов , Комсомольская правда
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