Экс-жених Бузовой погасил миллионный долг после расставания с ней 

Блогер Давид Манукян , бывший возлюбленный ведущей Ольги Бузовой, погасил миллионный долг после расставания с ней. Об этом рассказал ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Новосибирской области Андрей Семенов изданию "Комсомольская правда".

Так, Дава исчез из базы судебных приставов, в которой числился еще месяц назад.

"Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена", — объяснил Семенов.

Одна из риелторов, которой блогер должен был деньги рассказала, что сейчас проверяется, вся ли предписанная судом сумма поступила. По ее словам, разбирательства с певцом еще не закончены.

"Еще одно дело у нас рассматривается в суде в Московской области", — отметила она.

Еще в январе выяснилось, что Манукян задолжал крупную сумму денег, а на его имущество наложили арест. Так, в конце 2015 года Манукян в качестве застройщика заключил договоры с двумя риелторами, получив от них более миллиона рублей за квартиру в строящемся доме. Вопреки условиям заключенной сделки, доступ к объекту инвесторы так и не получили. По словам риелторов, Давид отказывался от встреч и не отвечал на звонки. Позже выяснилось, что квартира была перепродана другому человеку.