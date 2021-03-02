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Внебрачный сын Грачевского отказался проходить ДНК-тест 

Диана Товсепова 3 часа назад
Внебрачный сын Грачевского отказался проходить ДНК-тест
Фото: globallookpress.com
36-летний предприниматель Максим Красиков, внебрачный сын режиссера Бориса Грачевского заявил, что не собирается делать ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь с режиссером. Такое заяавление он сделал во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Он уверен, что историю о связи с Грачевским его мать не могла придумать:

«Я вижу, как она относилась к мужчинам. Прекрасно понимаю, что я его сын. Уверена, что он тоже понимал. Она мне сказала только сегодня: «Наверное, я виновата».

Кадр из передачи "Прямой эфир"
При этом Красивков заявил, что не будет претендовать на наследство отца. Однако он готов помочь его последней жене Екатерине Белоцерковской с киножурналом «Ералаш» и его развитием. Но настаивать он не собирается.
В программе рассказали, что внебрачный сын у Грачевского появился в результате отношений с женщиной, работавшей в детском лагере «Орленок». Сейчас Красиков — успешный бизнесмен, проживающий в Краснодарском крае.
Ранее "Рамблер" сообщал, как бывшая жена Грачевского оценила его наследство.
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Звёзды , Екатерина Белоцерковская , Андрей Малахов
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