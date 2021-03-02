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Звезды, которые родили после 40 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Считается, что наиболее подходящий возраст для рождения ребенка — до 30 лет. Однако женщина может испытать радость материнства и после 40, что доказывают многие звезды.
Эти женщины решились завести ребенка только после того, как отметили 40-летний юбилей, и не пожалели об этом. Они и их дети остались здоровыми и счастливыми, что дает надежду тем женщинам, которые долго не могут забеременеть.
Смотрите видео и узнаете, кто из знаменитостей стал мамой в том возрасте, в котором некоторые уже становятся бабушками.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог назвала самый полезный суп.
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