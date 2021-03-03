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«Мама не хотела в это лезть»: дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство телеведущего 

Мира Маркина 2 часа назад
Дочь Листьева вспомнила, как родные делили наследство телеведущего
Фото: РИА Новости
Дочь Владислава Листьева вспомнила, как после смерти отца ее матери пришлось бороться за наследство с последней женой телеведущего Альбиной.
По словам Валерии, женщина наняла дорогих юристов, чтобы ничем не делиться с первой супругой звезды — Еленой Есиной:

"Суд длился почти четыре года. Мама не хотела в это лезть. Думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки. В итоге мы получили деньги, которые вложили в недвижимость, в небольшую квартиру в спальном районе. Так же мне достались две машины отца".

Девушка также призналась, что в будущем от автомобилей отца им пришлось избавиться. Вырученные деньги были потрачены на учебу и репетиторов.
Дачный участок Листьева в Одинцове, который тоже достался Валерии, позже был продан. Сделка позволила девушке вместе с матерью и бабушкой отправиться в путешествие за рубеж.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая жена Грачевского оценила его наследство.
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