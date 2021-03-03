Тайная пассия Мамаева пожаловалась на травлю его жены 

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что муж изменяет ей с некой Ирен, которая живет в Испании.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов"», — рассказала жена спортсмена.

Она узнала, кем является девушка, и опубликовала в социальных сетях ее личные данные: номер телефона, документы с именем и фамилией.

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Из-за травли тайная подруга футболиста обратилась к своим адвокатам:

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — отреагировала Ирен в Instagram.

Это не первый раз, когда Алана Мамаева поймала Павла на изменах. Когда он попал в тюрьму в 2018 году, супруга футболиста призналась, что до заключения он встречался с другими девушками, но она простила его.