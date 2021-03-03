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«Отправили в клинику для душевнобольных»: Тюльпанова пыталась свести счеты с жизнью 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Отправили в клинику для душевнобольных»: Тюльпанова хотела свести счеты с жизнью
Фото: @milana_tulpanova
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что три года назад пыталась покончить с собой. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале Class.
Милана Тюльпанова призналась, что тогда у нее был очень сложный период:

«У меня была попытка суицида, после чего меня поместили в клинику для душевнобольных. Там я встретила своего психолога, которая сказала, что не я одна виновата в том, что произошло».

Экс-супруга футболиста прошла лечение в специальном медучреждении и теперь помогает другим девушкам, которые попали в такую же ситуацию, что и она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Гулькина хотела пойти работать в такси из-за пандемии.
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