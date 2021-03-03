«Она виновата в смерти Бориса»: бывшую жену Грачевского обвинили в неверности 

Бывшая жена кинорежиссера Бориса Грачевского Анна ушла из студии передачи "Пусть говорят" из-за обвинений в неверности ему.
Телеведущая пришла, чтобы рассказать о семейной жизни с экс-супругом, однако искренности ее чувств не поверили. Гости заявили, что Анна регулярно изменяла Грачевскому.
Близкий друг режиссера Владимир Долинский рассказал, что именно измены жены подорвали его здоровье:
"Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом".
Сама же Анна Грачевская попыталась отрицать факт измены. По ее словам, супруг не любил ее:
"Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его. Но вы должны понимать, что я никого не уводила".
Ранее "Рамблер" сообщал, что внебрачный сын Грачевского отказался проходить ДНК-тест.