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«Она виновата в смерти Бориса»: бывшую жену Грачевского обвинили в неверности 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Она виновата в смерти Бориса»: бывшую жену Грачевского обвинили в неверности
Фото: @anna_grachevskaya
Бывшая жена кинорежиссера Бориса Грачевского Анна ушла из студии передачи "Пусть говорят" из-за обвинений в неверности ему.
Телеведущая пришла, чтобы рассказать о семейной жизни с экс-супругом, однако искренности ее чувств не поверили. Гости заявили, что Анна регулярно изменяла Грачевскому.
Близкий друг режиссера Владимир Долинский рассказал, что именно измены жены подорвали его здоровье:

"Это она виновата в смерти Бориса. Ее измена подорвала ему здоровье. Он очень переживал, сердце болело от этого. Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом".

Сама же Анна Грачевская попыталась отрицать факт измены. По ее словам, супруг не любил ее:

"Я его любила, а он позволял себя любить. Думаю, он не любил меня так сильно, как я его. Но вы должны понимать, что я никого не уводила".

Ранее "Рамблер" сообщал, что внебрачный сын Грачевского отказался проходить ДНК-тест.
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