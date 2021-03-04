Звезды, которых остро критикуют за стиль 

Селебрити часто достается от хейтеров: даже в самом безупречном образе онлайн-эксперты найдут, к чему придраться. На звездном олимпе есть героини, которым не привыкать к едким комментариям и замечаниям по поводу стиля. То длина юбки «не по возрасту», то платье слишком яркое, что дизайнерский жакет сравним с ценой самолета. Мы выделили пять персон, к нарядам которых всегда направлено повышенное внимание недоброжелателей. Разбираемся, за что и почему!

Почетное первое место занимает Яна Рудковская, которой чаще всего прилетают замечания по поводу длины платьев. Пускай хейтеры и негодуют, зато бизнесвумен может позволить себе даже самое экстремальное мини и головокружительные шпильки. Пожалуй, самый большой резонанс вызвал ее наряд на премии Glamour «Женщина года — 2019». Публика не оценила кутюрное платье с рукавами из перьев от Georges Hobeika, зарифмованное с запредельно высокими каблуками босоножек Jimmy Choo.

Фолловеры Бритни Спирс пытаются считать скрытые сигналы по ее аутфитам. Впрочем, наряды меняются редко: в ленте Брит то и дело мелькает в одних и тех же микроскопических шортах и «кукольных» топах. Подписчики полагают, что бедной певице нечего носить из-за того, что все ее деньги перешли ее коварным родителям.

Знатно достается и Анастасии Костенко, правда, чаще всего в профиле ее супруга Дмитрия Тарасова . По всей видимости, тот факт, что футболист уже занят, не дает покоя фанаткам. В адрес его жены сыпятся советы нанять стилиста, перестать носить «бабушкины» свитеры, сумки с гигантскими логотипами брендов, а главное — совмещать несовместимое.

Кайли Дженнер

Яркий стиль Кайли Дженнер не остается без внимания, и звезда реалити умело использует его в свою пользу. В рекламных кампаниях своего бренда косметики она то и дело экспериментирует: зимой превращается в гламурного Гринча, укравшего Рождество, а ближе к весне примеряет леопардовый total look на фоне «пятнистого» ковра.

Остромодных новинок от всемирно известных марок в гардеробе Ксении Бородиной хоть отбавляй, и в этом году ей особенно полюбился Prada. Фолловеры так и норовят обвинить телеведущую в расточительности и подловить на модной ошибке. Выход звезды на школьную линейку 1 сентября обсуждали долго, вцепившись в края юбки, которая показалась недоброжелателям слишком короткой.