От суперзвезды 90-х до забвения: как изменилась Марина Хлебникова 

Марина Хлебникова — одна из самых ярких поп-певиц 90-х. Ее «Чашка кофею» моментально стала хитом и звучала буквально из каждого радиоприемника и магнитофона. Затем были «Солнышко мое, вставай», «Случайная любовь» и лиричные «Дожди», в 2004-м певица стала Заслуженной артисткой России, а в середине десятилетия внезапно пропала с радаров шоу-бизнеса.

В 90-е, на которые пришелся пик известности Хлебниковой, она была очень красива. От эффектной длинноволосой брюнетки с графичной челкой и длинными ногтями, распевающей незатейливые, но запоминающиеся песенки, было сложно отвести взгляд. Тем больший шок испытали все, когда Марина после долгого перерыва появилась на ТВ. Она сильно похудела, постарела и стала практически неузнаваема. Такой славы артистка явно не хотела и, возможно, не один раз пожалела о том, что решила появиться в шоу. Но не прийти она не могла, ведь оно было посвящено Бари Алибасову , который и стал ее «папой Карло» в мире российского шоу-бизнеса и немало поспособствовал развитию ее певческой карьеры.

Шумиха вокруг того, как изменилась Марина, нарастала. Моментально в СМИ и соцсетях поползли слухи о том, что звезда увлекается алкоголем. Подлил маслица в огонь скандала певец Шура, заявивший: «Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Марины Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит. Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно! Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Алкашка, я думаю».

Объяснение оказалось банальным: в течение многих лет Хлебникова страдала от тяжелого заболевания, которое осложнилось неудачным падением и переломом нескольких позвонков. Как только певица пошла на поправку, внезапно ушел из жизни ее возлюбленный. Череда черных полос сломила женщину: у нее случился нервный срыв, она отказывалась от еды, из-за чего и похудела.

Отрицает Хлебникова и чрезмерное увлечение пластическими операциями. В своем микроблоге она как-то написала: «Читаю небылицы о себе в Интернете: то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику, — и становится до колик смешно. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а вынужденная, из-за травмы, ошибка стоматолога. А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов. Ну, а болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно — сколько, важно — как». Тем не менее факт остается фактом, в отличие от будто узнавшей секрет вечной молодости Пугачевой Хлебникова после выпавших на ее долю испытаний свою красоту растеряла.