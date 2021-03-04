Исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Рэпер поделился снимком с капельницей в сторис в своем Instagram.
Артист также поделился снимком в кресле-каталке, и подписал:
«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя».
Как сообщает Telegram-канал HUE, Алексеев сам вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине. У рэпера диагностировали люмбаго (острая боль в поясничном отделе — прим. «Ленты.ру») и воспаление седалищного нерва.
Ранее «Рамблер» писал о том, что супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации.