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Noize MC попал в больницу 

Мария Грибова 22 минуты назад
Noize MC попал в больницу
Фото: РИА Новости
Исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Рэпер поделился снимком с капельницей в сторис в своем Instagram.
Артист также поделился снимком в кресле-каталке, и подписал:

«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя».

Как сообщает Telegram-канал HUE, Алексеев сам вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине. У рэпера диагностировали люмбаго (острая боль в поясничном отделе — прим. «Ленты.ру») и воспаление седалищного нерва.
Ранее «Рамблер» писал о том, что супруга Маршала опровергла сообщения о его госпитализации.
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Звёзды , Иван Алексеев , Lenta.ru
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