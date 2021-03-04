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Исполнитель Иван Алексеев , более известный как Noize MC, попал в больницу. Рэпер поделился снимком с капельницей в сторис в своем Instagram.

Артист также поделился снимком в кресле-каталке, и подписал:

«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя».

Как сообщает Telegram-канал HUE, Алексеев сам вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине. У рэпера диагностировали люмбаго (острая боль в поясничном отделе — прим. «Ленты.ру») и воспаление седалищного нерва.