8 знаменитостей, которые бесследно исчезли 

В 2002 году Сергей Бодров работал над фильмом «Связной». Когда съемочная группа приехала во Владикавказ, с горы Казбек сорвался гигантский массив льда. Под завалами оказалось больше 150 человек, 127 из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

Антуан де Сент-Экзюпери был еще и летчиком и пропал в ходе полета на остров Корсика. Полвека его гибель была тайной, пока в 1998 году недалеко от Марселя рыбак не выловил браслет, где сохранилась гравировка с именем жены автора. Там же были обнаружены останки самолета.

Жизни Натальи Молчановой даже посвятили фильм "Один вдох". Ее называли королевой фридайвинга, она буквально жила в воде и ставила рекорды. К сожалению, в 2015 году женщина решила понырять с друзьями в Средиземном море и пропала без вести.

Алексей Осипов строил успешную карьеру актера. Снялся в «Бандитском Петербурге» и «Бедной Насте». Он отправился с подругой на Финский залив, но пара разминулась. Девушка вернулась в машину, актер не вернулся и был найден мертвым через пять месяцев.

Мисти Апхэм снялась в 16 фильмах, карьера шла в гору. Однако девушка дважды пережила насилие и страдала от расстройств психики. Две недели ее не могли найти. пока не обнаружили в овраге. Причину смерти установить не удалось.

Роскошная Амелия Эрхарт была известна всему миру, как первая женщина, которая совершила перелет через Атлантику. Женщина мечтала совершить кругосветное путешествие на своем самолете и даже получила деньги на это, но пропала в районе Тихого океана.

Сын известного банкира и политика решил посвятить свою жизнь науке и отправился в экспедицию в Океанию. Он хотел собрать материал о местном населении, которое отличалось агрессивностью. Считается, что они его и убили.

Участник рок-группы Manic Street Preachers пропал без вести в 1995 году, перед гастролями в США. Он был замечен в Ньюпорте, потом — у моста Северн, а затем — в коммуне хиппи на Гоа. Однако эта информация не помогла найти парня и его признали умершим.