Что стало со звездой 90-х Алисой Мон 

Певица Алиса Мон стала популярна в конце 80-х-начале 90-х после исполнения песни "Подорожник". Настоящее имя артистки — Светлана Владимировна Безух. Однако потом она изменила ФИО в паспорте на псевдоним.

С 1986 года Алиса Мон была солисткой группы "Лабиринт", в составе которой и исполнила свой первый хит. Продюсер коллектива Сергей Муравьев вскоре стал мужем артистки. В одном из своих интервью она рассказала, что супруг сильно избивал ее, а потом замазывал синяки и отправлял на сцену.

Сейчас артистке 56 лет. Смотрите видео, чтобы узнать, чем она занимается и как выглядит теперь.