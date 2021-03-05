Ещё
Далее:
Читайте также:

Что стало со звездой 90-х Алисой Мон 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Певица Алиса Мон стала популярна в конце 80-х-начале 90-х после исполнения песни "Подорожник". Настоящее имя артистки — Светлана Владимировна Безух. Однако потом она изменила ФИО в паспорте на псевдоним.
С 1986 года Алиса Мон была солисткой группы "Лабиринт", в составе которой и исполнила свой первый хит. Продюсер коллектива Сергей Муравьев вскоре стал мужем артистки. В одном из своих интервью она рассказала, что супруг сильно избивал ее, а потом замазывал синяки и отправлял на сцену.
Сейчас артистке 56 лет. Смотрите видео, чтобы узнать, чем она занимается и как выглядит теперь.
Ранее "Рамблер" рассказывал про звезд, которые родили после 40.
Звёзды , Видео , Сергей Муравьев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение