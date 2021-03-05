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Бондарчук вспомнил, как волновался за жизнь дочери 

Мария Грибова 4 часа назад
Бондарчук вспомнил, как волновался за жизнь дочери
Фото: РИА Новости
У Федора Бондарчука и его бывшей супруги Светланы растет ребенок с особенностями развития. У их дочери Варвары был диагностирован ДЦП. В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Федор рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.

«В те года страна была еще не подготовлена. Она была агрессивной средой для таких деток. Такое количество проблем возникло, что не до переживаний было»,

— поделился Бондарчук. С момента рождения дочери, пара на протяжении нескольких лет скрывала ее от посторонних глаз.
Он также вспомнил, что Варвара долго оставалась под наблюдением врачей, к тому же тяжелую травму получил восьмилетний сын Сергей, упав с велосипеда.

«Двое детей у нас лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых»,

— поделился Федор.
В 2016 году Федор и Светлана развелись. Сейчас Бондарчук счастлив в браке с Паулиной Андреевой. На днях у пары родился сын Иван.
Ранее «Рамблер» писал о том, что «Мисс Россия 2019» поедет на конкурс «Мисс Вселенная».
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