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Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе 

Даня Виттиг 4 часа назад
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Меладзе
Фото: @viagra_officially
Новая участница группы «ВИА Гра» Ксения Попова раскрыла условия контракта с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в шоу «СЛАВА+».
Оказалось, главное условие для девушек— это отсутствие у них детей. Девушка отметила, что насильно заставлять делать аборт продюсер не будет, но карьера в группе на этом закончится.

«Константин лоялен, если у его подопечных что-то произошло в жизни, то можно прийти и все рассказать ему. Конечно, если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!» — поделилась Попова.

В ноябре Меладзе представил новый состав «ВИА Гры». В него вошли 24-летняя Ульяна Синецкая, ее ровесница, конкурсантка проекта «X-Factor» Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова.
Ранее "Рамблер" сообщал, какую певицу осудили за фото с отдыха.
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