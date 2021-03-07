Жена звезды «Квартета И» оказалась прикована к инвалидному креслу 

«Я заплатил клинике 250 тысяч рублей. Качество услуг было ужасное. Ее везли в палату голую. Халата даже не дали. Говорили ей: "Идите в коридор". Как она может в коридор идти, если на костылях. Она всю ночь не спала. Нам сказали, что поставят обезболивающий укол. Оказалось, что уколов у них нет. Потом пришел врач-афроамериканец. Он вообще плохо говорит по-русски. Смотреть на ногу нет сил. Нога не принимает пластину. Пришли позже к другому хирургу. И не можем объяснить, что случилось».