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Жена звезды «Квартета И» оказалась прикована к инвалидному креслу 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Жена звезды «Квартета И» оказалась прикована к инвалидному креслу
Фото: РИА Новости
Супруга участника "Квартета И" Александра Демидова оказалась прикована к инвалидному креслу. Она поскользнулась во дворе их загородного дома и сломала лодыжку. Об этом артист рассказал в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Супруги обратились в частную клинику и сильно пожалели о своем решении. По словам Демидова, Маргарите провели операцию. Ей вставили в ногу пластину, но вскоре у нее начались серьезные осложнения.

«Я заплатил клинике 250 тысяч рублей. Качество услуг было ужасное. Ее везли в палату голую. Халата даже не дали. Говорили ей: "Идите в коридор". Как она может в коридор идти, если на костылях. Она всю ночь не спала. Нам сказали, что поставят обезболивающий укол. Оказалось, что уколов у них нет. Потом пришел врач-афроамериканец. Он вообще плохо говорит по-русски. Смотреть на ногу нет сил. Нога не принимает пластину. Пришли позже к другому хирургу. И не можем объяснить, что случилось».

В итоге, шоумен обратился в Росздравнадзор и прокуратуру.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Борис Моисеев впервые поделился фото после инсульта.
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Звёзды , Борис Моисеев , Александр Демидов , Генпрокуратура РФ , Росздравнадзор , НТВ
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