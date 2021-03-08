«У меня душа кричит»: подруга Фриске умоляет Шепелева помириться с ее родителями 

После смерти певицы Жанны Фриске ее родители так и не видели внука Платона. Все дело в том, что экс-супруг артистки Дмитрий Шепелев не позволяет контактировать родственникам погибшей жены с наследником.
Как не пытались близкие Жанны все эти годы — переубедить Дмитрия так и не удалось. Телеведущий уверен, что сыну не стоит знать родственников по линии мамы. Подруга Жанны Фриске, певица Наталья Власова, известная благодаря своему хиту «Я у твоих ног», призналась, что ее очень расстраивает вся эту ситуация.
«Знаете, у меня душа кричит каждый раз, когда я слышу об этом. Платон — это единственная кровиночка, которая осталась на земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка…»
— высказалась исполнительница.
Власова призвала родных Платона помириться ради счастливого будущего мальчика. По ее мнению, со временем Шепелев может пожалеть о своем решении, но изменить уже ничего будет нельзя.
«Я уверена, пройдут годы, и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно. К сожалению, так устроена жизнь: понимание приходит, когда момент уже упущен…»
— резюмировала Наталья.
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