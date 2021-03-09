Лорак застали на публике с изменившим ей бывшим мужем 

Певица Ани Лорак появилась на публике в компании своего бывшего мужа — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, который изменил артистке два года назад.
Экс-супруги пришли вместе с девятилетней дочерью на мероприятие Филиппа Киркорова, который представлял свою новую подопечную из Молдовы Наталью Гордиенко.
Как сообщило издание "Комсомольская правда", Лорак и Налчаджиоглу произвели впечатление настоящей семьи, что стало поводом для слухов о возобновлении их отношений.
Брак певицы и бизнесмена продлился 14 лет. Однако в 2019 году Лорак уличила Налчаджиоглу в измене, и они развелись.
Ранее "Рамблер" сообщал, что подруга Фриске умоляет Шепелева помириться с ее родителями.