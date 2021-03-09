«Сделал мне предложение»: Азиза рассказала о романе с Киркоровым

Певица Азиза вспомнила, как за ней ухаживал Филипп Киркоров . Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам исполнительницы, они познакомились с поп-королем в 1987 году, когда она приехала в Москву на отбор конкурса в Юрмале. Киркоров сам подошел к Азизе и начал ей восторгаться, а через какое-то время стал дарить цветы и покупать подарки из Болгарии. Певец даже познакомил ее со своей мамой.

«Мне было с ним хорошо — Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: "Я вас благословляю!"» — рассказала Азиза.

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