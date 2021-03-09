«Сделал мне предложение»: Азиза рассказала о романе с Киркоровым

Певица Азиза вспомнила, как за ней ухаживал Филипп Киркоров. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По словам исполнительницы, они познакомились с поп-королем в 1987 году, когда она приехала в Москву на отбор конкурса в Юрмале. Киркоров сам подошел к Азизе и начал ей восторгаться, а через какое-то время стал дарить цветы и покупать подарки из Болгарии. Певец даже познакомил ее со своей мамой.
«Мне было с ним хорошо — Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: "Я вас благословляю!"» — рассказала Азиза.
Однако до свадьбы дело не дошло. Артистка влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова, который известен по происшествию с убийством Игоря Талькова.
«Все артисты отвернулись от меня. Поддержал только Киркоров. Я потеряла на нервной почве голос, потом пошли отмены концертов. Филипп мне позвонил, спросил: "На что ты живешь?" А когда понял, что я на мели, приехал с большим пакетом. Открываю, а там пачки денег».
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