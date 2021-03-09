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Здоровье Александра Маршала ухудшилось из-за нарушения функций мозга 

Диана Товсепова 2 часа назад
Стало известно, что 63-летний российский певец Александр Маршал попал в больницу в предынсультном состоянии. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Музыканту стало плохо 2 марта, когда он был с женой в своем загородном доме в подмосковной Барвихе. Прибывшие медики скорой помощи приняли решение госпитализировать артиста в больницу.

"В Одинцовскую ЦРБ был доставлен 63-летний певец Александр Маршал. Музыканта привезли врачи скорой помощи заподозрившие у мужчины предынсультное состояние. В больнице Александру поставили диагноз вертебро-базилярная недостаточность — состояние при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Состояние это обратимое и поддается лечению", — цитирует KP.RU источника в здравоохранении.

Если вовремя не обратиться к медикам, вертебро-базилярная недостаточность может приводить к серьезным последствиям вплоть до ишемического инсульта. Один из самых частых симптомов — резкое сильное головокружение.
Однако жена музыканта оперативно среагировала на симптомы и вызвала скорую помощь, поэтому медики смогли предотвратить серьезные последствия. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Артиста уже выписали и отправили домой.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сказала супруга Маршала о его госпитализации.
Женский форум 36
Звёзды , Видео , Александр Маршал , Комсомольская правда
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