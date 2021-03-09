Здоровье Александра Маршала ухудшилось из-за нарушения функций мозга 

Музыканту стало плохо 2 марта, когда он был с женой в своем загородном доме в подмосковной Барвихе. Прибывшие медики скорой помощи приняли решение госпитализировать артиста в больницу.

"В Одинцовскую ЦРБ был доставлен 63-летний певец Александр Маршал. Музыканта привезли врачи скорой помощи заподозрившие у мужчины предынсультное состояние. В больнице Александру поставили диагноз вертебро-базилярная недостаточность — состояние при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Состояние это обратимое и поддается лечению", — цитирует KP.RU источника в здравоохранении.

Если вовремя не обратиться к медикам, вертебро-базилярная недостаточность может приводить к серьезным последствиям вплоть до ишемического инсульта. Один из самых частых симптомов — резкое сильное головокружение.

Однако жена музыканта оперативно среагировала на симптомы и вызвала скорую помощь, поэтому медики смогли предотвратить серьезные последствия. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Артиста уже выписали и отправили домой.