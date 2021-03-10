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Причиной смерти Лядовой стал коронавирус

Мира Маркина
4 часа назад
Причиной смерти Людмилы Лядовой стал коронавирус. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на ее бывшего администратора Галину Горбенко.
"COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде",
- уточнила Горбенко.
Сначала артистку госпитализировали в 52-ю больницу, после перевели в реанимацию, но и там врачам не удалось ее "поднять".
Народная артистка РСФСР ушла из жизни 10 марта. Песни на музыку легендарной пианистки исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина и другие.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умерла экс-солистка группы Little Big.
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