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Чем сейчас занята бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова 

WMJ.ru 1 час назад
Победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и «Мисс Вселенная» (2002) в 2021 году исполнится 43 года.
В 2002 году Оксана Федорова стала известна всему миру, сперва завоевав корону конкурса «Мисс Вселенная 2002», а после потеряв ее из-за неисполнения обязанностей победительницы.
Оксану Федорову после ее победы узнали по множеству умений и работ — она была майором милиции, уже 18 лет ведет передачу «Спокойной ночи, малыши», является основателем благотворительного фонда «Спешите делать добро», а иногда выпускает песни — так, в 2020 году вышел ее дебютный клип Quizas, quizas, quizas. В марте 2020 года она попробовала себя в новом амплуа — участвовала в шоу талантов «Маска» в образе Робота.
Свою личную жизнь Оксана Федорова оберегает от посторонних глаз. Однако в марте 2021 года Федорова впервые показала своего 9-летнего сына Федора, родившегося в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным. О свадьбе с ним стало известно в 2011 году — после развода с немецким бизнесменом Филиппом Тофтом и разорванной помолвки с эстрадной звездой Николаем Басковым. У пары также есть 8-летняя дочь Лиза.
С 2017 года Оксана Федорова возглавляет музейно-выставочный центр «Музей Моды» в Москве. Instagram звезды — настоящая галерея fashion-образов, так что свой пост она занимает вполне оправданно.
А недавно Фонд Оксаны Федоровой объявил о начале приема заявок на творческий конкурс для школьников «Мои герои большой войны» — соревнование талантов, с помощью которых дети могут поведать о семье и родном крае, о подвигах родственников или земляков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны.
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Звёзды , Фото , Андрей Бородин , Николай Басков , Оксана Федорова , ФСБ
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