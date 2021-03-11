Как выглядят жены Ивлева, Мухина и других звездных шефов

Одни из лучших поваров России могут похвастаться не только своими талантами, но и красавицами-супругами.

1/8 Константин Ивлев и Валерия Куденкова Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Константин Ивлев и Валерия Куденкова Фото: Instagram 3/8 Владимир и Софья Мухины Фото: Instagram 4/8 Уильям Ламберти Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Ольга Ламберти Фото: Instagram 6/8 Анатолий Казаков Фото: Instagram 7/8 Евгения Филиппова Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Ренат и Валерия Агзамовы Фото: Instagram

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

Еще в январе Валерия Куденкова призналась, что познакомилась с Константином Ивлевым до его развода и ее не смущал статус женатого мужчины. Правда, девушка уточнила, что их роман начался после того, как супруги расстались. В конце января шеф-повар Константин Ивлев сделал официальное предложение молодой возлюбленной-журналистке Валерия Куденкова в эфире шоу. Слухи о помолвке пары ходили уже давно, а 14 февраля влюбленные порадовали поклонников новостью о состоявшемся торжестве.

Свадьба Константина и Валерии прошла в День всех влюбленных, добавив торжеству еще больше нот романтичности. Звездная пара не стала выкладывать многочисленные публикации с праздника. Лишь Валерия Куденкова поделилась в своих Instagram-историях свадебным селфи из ЗАГСа. Роспись прошла во Дворце бракосочетания 1. Спустя три недели пара пышно отметила свадьбу на ее малой родине. Ивлев и Куденкова заранее приехали в Тамань (Краснодарский край), чтобы подготовить праздник. Ведь торжеству сопутствовал не только роскошный стол, но и большой концерт, хедлайнером которого стала группа «Руки Вверх!». Еще до выступления прибывший в Тамань Сергей Жуков в Stories Instagram шутливо жаловался на «салат» от шефа, держа в руках тарелку с черной икрой.

Владимир и Софья Мухины

История любви семьи шеф-повара началась более 15 лет назад на дне рождения их общего знакомого. Вечеринка проходила у Владимира Мухина — на тот момент он был единственным в компании с личной квартирой. Несмотря на сплетни от друзей, что Софья «ненормальная», Владимир решил пригласить девушку в кино. Так начался их роман, о котором супруга шеф-повара рассказала в одном из интервью изданию «Гастрономъ».

Как призналась Софья, она редко ходит с супругом в его рестораны, поскольку для Владимира — это прежде всего работа. Семья не хочет проводить выходные за срочными делами и предпочитает оставаться дома и готовить вместе с детьми.

Уильям и Ольга Ламберти

Изначально Уиллиам не думал переезжать в Россию, пока не встретил здесь свою любовь. Уже больше 17 лет Ламберти женат на Ольге. Пара воспитывает двух детей — 14-летнюю Анастасию и 10-летнего Микеле. В интервью изданию HELLO Ламберти признался, что девушка не сразу запала ему в сердце — «ее, как и русскую кухню, ему надо было «распробовать». Мы познакомились в ресторане, в компании общих друзей. Я подумал: «Красивая девушка», но любви с первого взгляда не случилось. Через месяц мы снова случайно пересеклись, и тогда я уже пригласил ее на ужин».

У семьи есть приятная традиция — каждый год они вместе уезжают отдыхать в Сицилию. После чего пара делится красочными фото и видео из солнечной Италии.

Анатолий Казаков и Евгения Филиппова

Шеф-повар ресторана Selfie Анатолий Казаков отец двух детей — 9-летняя Варвара и 3-летний Филипп. Они растут в семье творческих родителей, ведь их мама — талантливый фотограф Женя Филиппова. Отец занимает их кулинарными навыками. Как Анатолий рассказал в интервью Posta Magazine, он трепетно относится к желаниям детей: «Думаю, надо прокачивать вкус, надо экспериментировать, показывать, что еда может быть разной».

Мама же устраивает тематические фотосессии в их загородном доме и публикует красочные кадры в Сети. Она особенно любит «ловить» момент готовки или шалостей в садах и с цветами.

Ренат и Валерия Агзамовы

У известного шеф-повара замечательная жена Валерия, которую он называет своим идейным вдохновителем. В ее честь Ренат создал одну из самых трудоемких и запоминающихся работ — фонтан, где вместо воды текла глазурь. Над этим совершенством он трудился больше одного года. У пары растет сын Тимур. Как известно, мальчик, несмотря на профессию отца, не очень любит сладкое. Он предпочитает овощи и фрукты десертам, а также активно занимается спортом и является сторонником здорового образа жизни.

К слову, Валерия Лера тоже отказывается частно пробовать его творения. Ей очень нравится внешний вид сладостей, приготовленных кондитером, но она очень тщательно следит за своей фигурой и старается всегда быть в спортивной форме.