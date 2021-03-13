Жена Мамаева может пойти под суд из-за угроз любовнице футболиста

Адвокат Тереза Буэйес, которая представляет интересы испанки Ирен Гарсия Морено, сообщила о намерении подать в суд на Алану Мамаеву
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Фото: @alana_mamaeva@alana_mamaeva
"Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идёт не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идёт об оскорблении, вторжении в частную жизнь".
Изначально адвокат хочет обратиться в суд по уголовному делу, касающемуся угроз со стороны Аланы. По словам адвоката, она угрожала новой возлюбленной мужа убийством.
"Я буду просить, чтобы Алане запретили въезд в Испанию".
Также адвокат хочет подать иск в суд по гражданским делам в связи с защитой чести, достоинства и личной жизни.
Напомним, на днях Алана Мамаева опубликовала в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова».