Жена Мамаева может пойти под суд из-за угроз любовнице футболиста

Адвокат Тереза Буэйес, которая представляет интересы испанки Ирен Гарсия Морено, сообщила о намерении подать в суд на Алану Мамаеву

Фото: @alana_mamaeva @alana_mamaeva

"Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идёт не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идёт об оскорблении, вторжении в частную жизнь".

Изначально адвокат хочет обратиться в суд по уголовному делу, касающемуся угроз со стороны Аланы. По словам адвоката, она угрожала новой возлюбленной мужа убийством.

"Я буду просить, чтобы Алане запретили въезд в Испанию".

Также адвокат хочет подать иск в суд по гражданским делам в связи с защитой чести, достоинства и личной жизни.