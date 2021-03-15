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Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая» 

Мира Маркина 2 часа назад
Шатунов расплакался при встрече с основателем «Ласкового мая»
Фото: @yuriy_shatunov
Юрий Шатунов не смог сдержать слез при встрече с основателем "Ласкового мая".
Потеряв связь с группой, Сергей Кузнецов стал часто выпивать, из-за чего в скором времени лишился заработка. Сейчас мужчина проживает в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью. Музыкант нигде не работает и живет на пенсию.
В эфире шоу "Привет, Андрей!" на канале "Россия 1" Шатунов встретился с создателем "Ласкового мая" и прослезился. Певец признался, что переживает за Сергея и старается поддерживать его материально:

"Это так неожиданно, мы давно не виделись… Все эти годы я помогаю ему всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю".

Кузнецов был первым, кто разглядел талант в Шатунове. Именно он начал обучать сироту музыке. В дальнейшем Юрий и Сергей написали немало известных хитов коллектива.

"Я пришел в эту сферу абсолютно не подготовленным, не играл ни на чем, кроме как на гармошке. Это удивительно",

— вспоминал артист.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о признаках бедняка.
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Звёзды , Сергей Кузнецов , Юрий Шатунов
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